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Названа ошибка, из-за которой Зеленскому придется признать утрату территорий

Полковник Рихтер: Зеленскому придется отказаться от плана по возвращению земель
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется отказаться от идеи возвращения утраченных территорий из-за провала армии страны в Курской области. Об этом пишет Focus Online со ссылкой на научного сотрудника Женевского центра политики безопасности, полковника Вольфганга Рихтера.

Он обратил внимание, что отправленные в российский регион бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в скором времени будут либо уничтожены, либо взяты в плен. По мнению эксперта, результатом операции в Курской области стало истощение и ослабление украинских войск, в том числе в Донбассе.

«Больше нет никаких перспектив реализации давно вынашиваемого Зеленским «победного плана» по военному возвращению территорий», — подчеркнул Рихтер.

Как отметил полковник, Вооруженные силы РФ «серьезно отбросили» украинские формирования в Курской области во время последней контратаки. В результате стало очевидно, что Киев лишился политической возможности для территориальных обменов с Москвой.

14 марта российское министерство обороны сообщило, что за минувшую неделю в Курской области были освобождены 28 населенных пунктов. В их числе город Суджа, села Черкасское Поречное, Малая Локня и другие.

В тот же день Зеленский провел встречу с журналистами и заявил о «выполнении поставленной задачи» группировкой ВСУ, отправленной в Курскую область. Он уточнил, что благодаря этой операции «спало давление» в Харьковской области и Донбассе.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором российские войска пощадят бойцов ВСУ в Курской области.

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