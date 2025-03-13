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Захарова указала на осведомленность команды Трампа о происходящем на Украине

Захарова: команда Трампа прекрасно осведомлена о происходящем на Украине
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РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда американского лидера Дональда Трампа прекрасно осведомлена о происходящем на Украине. Ее слова с брифинга для журналистов приводит РИА Новости.

«Я думаю, кому, как не команде, которая сейчас пришла в Белый дом, знать, что на самом деле происходит на Украине», — сказала Захарова.

Она отметила, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена была «более чем осведомлена» о происходящем на территории республики, и «реализовывала там собственный проект, как это делала неоднократно по всему миру в исторические периоды та или иная команда Белого дома».

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что смена администрации в США по результатам президентских выборов и приход к власти Дональда Трампа стали возвращением к нормальности.

Ранее Туск оказался недоволен сигналами России по возможному перемирию.

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