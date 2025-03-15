Журналист оценил ответ Путина Трампу по поводу солдат ВСУ в Курской области

Российский лидер Владимир Путин дал ясный ответ президенту США Дональду Трампу на его просьбу пощадить оставшихся солдат ВСУ на территории Курской области. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Это очень четкий выбор. Сдавайтесь и живите. Не хотите? Результат также ясен», — указал Боуз.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

15 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что на данный момент в Курской области находятся до 7 тыс. солдат ВСУ. В публикации говорится, что пути отхода украинских солдат находятся под круглосуточной атакой дронов, поэтому выход с оккупированных территорий осложнен.

Ранее в Госдуме назвали «переломным моментом» СВО события в Курской области.