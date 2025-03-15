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В Госдуме назвали «переломным моментом» СВО события в Курской области

Депутат Шеремет назвал переломным моментом СВО разгром ВСУ в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутат Государственной думы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет счел разгром сил ВСУ в оккупированных районах Курской области переломным моментом СВО. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима. И это уже стали понимать и признавать на Западе», — сказал Шеремет.

Парламентарий подчеркнул, что власти Украины и ее «западные кураторы» нападением на приграничный регион хотели навредить России, однако добились обратного результата.

Президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе американского лидера Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет солдатам сдаться и сложить оружие.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это решение гуманным, отметив, что у властей Украины еще есть шанс спасти своих людей. В то же время президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что курская операция ВСУ подходит к концу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил позицию России в военном плане в отношении ВСУ.

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