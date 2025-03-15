Российский посол рассказал о визите в МИД Италии после критики Захаровой слов Матареллы

Посол России в Италии Алексей Парамонов, вызванный в МИД страны после критики официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой слов президента Серджо Маттареллы, объяснил реакцию Москвы защитой от неоправданных нападок. Его слова приводит ТАСС.

«Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов... еще более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений», — сказал посол.

По его словам, итальянским дипломатам посоветовали рассматривать реакцию российского МИД не как «словесную атаку», а как защиту от нападок на Россию.

Парамонов добавил, что во время его визита в МИД Италии было достигнуто понимание важности более продуктивного применения дипломатических каналов в целях недопущения серьезных недопониманий и конфликтных ситуаций в отношениях Москвы и Рима.

На этой неделе во время встречи с представителями ассоциации выживших при атомных бомбардировках в Хиросиме президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что Россия якобы использует опасную ядерную риторику на фоне конфликта на Украине, и «неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами».

13 марта Мария Захарова назвала слова Матареллы ложью, неправдой, фейком и дезинформацией. После ее слов власти Италии вызвали в МИД российского посла. Этим решением Рим лишь обратил внимание на свои неподобающие высказывания, отметила российский дипломат.

Это уже не первый случай, когда итальянский президент Маттарелла делает резкие высказывания в адрес РФ. Так, в начале февраля в ходе лекции в университете Марселя он сравнил Россию с нацистской Германией. Мария Захарова тогда назвала слова политика «кощунственными». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова спела Bella ciao после извинений итальянцев за сравнение РФ с Третьим рейхом.