«Защищаться им нечем. Вот и решили напасть». Зачем российского посла вызывали в МИД Италии

Власти Италии, вызвав в МИД российского посла, лишь обратили внимание на свои неподобающие высказывания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посла России вызывали в итальянский МИД именно из-за высказываний Захаровой. Она назвала очередным враньем заявление президента Серджо Матареллы о том, что Россия угрожает Европе ядерным оружием. Ранее итальянцы уже собирали подписи под петицией с извинениями перед Россией за высказывания своего президента.

Вызов посла России в МИД Италии лишь привлек внимание к проблемам в политическом руководстве этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали... Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам», — приводит ее слова газета «Известия».

Дипломат добавила, что итальянская сторона реагирует подобным образом, так как РФ в очередной раз поймала официальный Рим на вранье.

Дипломатический конфликт начался с заявления президента Италии Серджо Маттареллы о том, что Россия якобы использует опасную ядерную риторику на фоне конфликта на Украине, и «неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами». Об этом Матарелла сообщил на встрече с представителями ассоциации выживших при атомных бомбардировках в Хиросиме.

13 марта Мария Захарова назвала ложью слова Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием. После этого министр иностранных дел республики Антонио Таяни дал указание вызвать в ведомство российского посла.

Итальянцы извинились за своего президента

Это уже не первый случай, когда итальянский президент Матарелла делает резкие высказывания в адрес РФ. Так в начале февраля в ходе лекции в университете Марселя он сравнил Россию с нацистской Германией. Мария Захарова тогда назвала слова политика «кощунственными».

«Он провел возмутительные и откровенно ложные исторические параллели между Российской Федерацией и, как он сказал, нацистской Германией, призвав учитывать провал западной политики умиротворения агрессора конца 1930-х годов XX века при урегулировании украинского кризиса. Он заявил, что действия России на Украине — опять же, по словам Маттареллы, имеют схожую природу с проектом Третьего рейха в Европе», — цитирует дипломата ТАСС.

«Это не то же самое, что вступление в НАТО». Мелони предложила включить Украину в договор о коллективной обороне Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину, что... 07 марта 08:51

Захарова также отметила, что Серджо Матарелла в ходе своей лекции почему-то не упомянул, на какой стороне воевала Италия во время Второй мировой войны.

«Он не знал? Он плохо знает свою историю? Я не думаю», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что Матарелле следует подумать о том, что Италия вместе с другими странами НАТО «накачивает террористический, неонацистский киевский режим на Украине современными смертоносными вооружениями, безоговорочно поддерживая таким образом преступный режим во всех его преступлениях».

После высказываний Матареллы, итальянский журналист Винченцо Лоруссо запустил онлайн-петицию, подписав которую граждане Италии могли высказать несогласие с мнением своего президента и извиниться перед Россией.

22 февраля он встретился с Марией Захаровой и передал ей первые 10 тыс. подписей к петиции, в которой осуждаются слова президента Италии. Российский дипломат тогда отметила, что в целом ее подписали уже более 20 тыс итальянцев, которые хотели выразить извинения РФ.

В конце встречи участники вместе исполнили отрывок из песни Bella ciao, которая была гимном движения сопротивления и итальянских антифашистов.

«Эту песню у нас все знают и поют на русском, а припев – на итальянском. Это песня итальянских партизан», – подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова заключила, что в России знают историю Италии, включая мощное антифашистское движение.