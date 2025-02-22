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Захарова спела Bella ciao после извинений итальянцев за сравнение РФ с Третьим рейхом

Захарова спела Bella ciao после получения петиции с извинениями от народа Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спела итальянскую песню Bella ciao после вручения ей петиции с извинениями от народа республики за слова президента Серджо Маттареллы, сравнившего Россию с Третьим рейхом. Видео опубликовано в Telegram-канале дипломата.

В ролике видно, что Захарова растрогана словами журналиста и активиста Винченцо Лоруссо, передавшего ей документ. У нее на глаза навернулись слезы. Она поблагодарила журналиста за извинения и пообещала рассказать о них ветеранам ВОВ и народу России. Захарова упомянула, что в отношениях стран были разные времена.

«Когда мы слышим, что Россия может на кого-то напасть, особенно из уст официальных лиц Италии, это звучит дико, потому что итальянцы никогда не знали, как нападают русские, но русские помнят, к сожалению, как нападали на нас, в том числе итальянцы. Особенно хорошо это помнят в Крыму, и это живая боль. И мы хотим, чтобы в Италии знали историю, это ведь не только наша история», — сказала дипломат.

Она добавила, что русские любят итальянцев и их страну и знают многие итальянские слова, хотя никогда не учили язык. В качестве примера дипломат упомянула песню итальянских партизан, которую поют в РФ на русском и итальянском Bella ciao. После этого они вместе с Лоруссо исполнили из нее несколько строк.

14 февраля Захарова назвала возмутительными и оскорбительными слова Маттареллы о России. Она подчеркнула, что подобные «кощунственные измышления» от президента Италии странно и дико слышать, напомнив, что итальянцы хорошо знают, что такое фашизм.

Ранее Маск попал в скандал из-за «нацистского приветствия».

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