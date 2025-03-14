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Захарова раскритиковала вызов российского посла в МИД Италии

Захарова: Италия привлекла внимание к своим проблемам, вызвав посла РФ в МИД
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Правительство Италии еще больше привлекло внимание к внутренним проблемам, вызвав посла РФ в стране в министерство иностранных дел. Об этом в ходе беседы с журналистами газеты «Известия» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она выразила уверенность, что Рим решил «напасть» на Москву, так как ему «нечем защищаться». Но, по мнению дипломата, это был неверный шаг со стороны итальянских властей.

«Лишь привлекли больше внимания к собственным проблемам», — сказала Захарова.

13 марта представитель российского внешнеполитического ведомства назвала «враньем и дезинформацией» слова президента Италии Сердждо Маттареллы о том, что РФ якобы угрожает европейским странам применением ядерного оружия. Как отметила дипломат, за подобные высказывания политики должны нести ответственность.

Впоследствии посла Москвы в Риме вызвали в итальянское министерство иностранных дел. Комментируя ситуацию, глава МИД республики Антонио Таяни заявил, что причиной послужила критика со стороны Марии Захаровой в адрес главы государства.

Ранее президента Италии раскритиковали за сравнение РФ с нацистской Германией.

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