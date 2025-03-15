В США миллиардер стал заместителем министра обороны

Сенат США утвердил назначение миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны. Об этом сообщается на странице шефа Пентагона Пита Хегсета в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Он идеально подходит для этой должности», — подчеркнул Хегсет.

Шеф Пентагона подчеркнул, что «ставки чрезвычайно высоки», и он «с нетерпением ждет начала совместной работы».

Файнберг основал одну из крупнейших инвестиционных компаний в мире — Cerberus Capital Management. Он возглавлял президентский консультативный совет по разведке в первый срок Трампа в 2016 году.

В ноябре прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что назначение Файнберга может сигнализировать о поддержке для стартапов, появившихся в сфере обороны за последние годы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга обратила внимание на то, что власти США устроят «встряску» в Пентагоне, поскольку ведомство «провалило семь аудитов подряд». Она подчеркнула, что доверие к армии США среди военнослужащих находится на низком уровне.

Ранее пять экс-министров обороны США выступили с критикой Трампа.