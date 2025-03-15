Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США миллиардер стал заместителем министра обороны

Миллиардера Файнберга утвердили заместителем министра обороны
close
DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Сенат США утвердил назначение миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны. Об этом сообщается на странице шефа Пентагона Пита Хегсета в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Он идеально подходит для этой должности», — подчеркнул Хегсет.

Шеф Пентагона подчеркнул, что «ставки чрезвычайно высоки», и он «с нетерпением ждет начала совместной работы».

Файнберг основал одну из крупнейших инвестиционных компаний в мире — Cerberus Capital Management. Он возглавлял президентский консультативный совет по разведке в первый срок Трампа в 2016 году.

В ноябре прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что назначение Файнберга может сигнализировать о поддержке для стартапов, появившихся в сфере обороны за последние годы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга обратила внимание на то, что власти США устроят «встряску» в Пентагоне, поскольку ведомство «провалило семь аудитов подряд». Она подчеркнула, что доверие к армии США среди военнослужащих находится на низком уровне.

Ранее пять экс-министров обороны США выступили с критикой Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами