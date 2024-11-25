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Трамп может назначить на пост замминистра обороны бизнесмена

WSJ: Трамп может назначить бизнесмена на пост замминистра обороны

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Jonathan Ernst/Reuters

Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп может назначить предпринимателя Трэ Стивенса или миллиардера-инвестора Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стивенс является сооснователем оборонной технологической компании Anduril Industries, в то время как Файнберг основал одну из крупнейших инвестиционных компаний в мире — Cerberus Capital Management. Издание указывает, что назначение одного из них может сигнализировать о поддержке для стартапов, появившихся в сфере обороны за последние годы.

«Трэ Стивенс, партнер венчурной фирмы Founders Fund миллиардера Питера Тиля, рассматривается Трампом на должность заместителя министра обороны. Также в числе кандидатов — миллиардер Стивен Файнберг, который возглавлял президентский консультативный совет по разведке в первый срок Трампа в 2016 году», — сообщает газета.

Издание подчеркивает, что и Стивенс, и Файнберг выступают за инвестиции в те области, где, по их мнению, правительство США не реагирует достаточно оперативно. Файнберг выразил беспокойство по поводу отставания США в гиперзвуковых технологиях относительно таких конкурентов, как Китай. В свою очередь, Стивенс также предупреждал о том, что оборонные компании США утрачивают свое преимущество, тогда как Китай быстрее внедряет инновации.

Кроме Стивенса и Файнберга, рассматриваются и другие кандидаты, в том числе из числа сотрудников Пентагона.

До этого The New York Times писал, что мигранты, находящиеся в Соединенных Штатах, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после вступления в должность Дональда Трампа в январе.

Ранее в сенате США предложили уволить работников минюста, причастных к преследованию Трампа.

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