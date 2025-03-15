Экс-глава «Атомэнергосбыта» стал замминистра энергетики

Экс-глава «Атомэнергосбыта» Петр Конюшенко назначен заместителем министра энергетики России. Об этом пишет ТАСС.

В обязанности Конюшенко войдет строительство ключевых объектов энергетики и курирование стратегического развития электроэнергетики, отметило агентство. Он возглавлял «Атомэнергосбыт» последние восемь лет.

11 марта стало известно, что депутат Государственной Думы от Кемеровской области, первый зампредседателя комитета по энергетике Дмитрий Исламов назначен статс-секретарем — заместителем министра энергетики РФ. С 2007 года он работал в администрации Кемеровской области, с 2008 по 2016 годы занимал пост замгубернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 году Исламов стал депутатом Госдумы.

Статс-секретарь — заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко покинула свой пост в марте. Причиной освобождения Бондаренко от должности был назван «переход на другую работу». 46-летняя чиновница работала в министерстве с 2003 года, пост замглавы Минэнерго она заняла в 2018 году.

Ранее депутат Госдумы уволился, чтобы стать региональным министром.