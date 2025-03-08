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Бондаренко покинула пост замминистра энергетики России

Мишустин освободил Бондаренко от должности замминистра энергетики России
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РИА «Новости»

Статс-секретарь — заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко покинула свой пост. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правовых актов.

Причиной освобождения Бондаренко от должности в документе назван «переход на другую работу».

46-летняя чиновница работала в министерстве с 2003 года, пост замглавы Минэнерго она заняла в 2018 году. Имеет государственные награды и поощрения, ведомственные награды.

По информации ТАСС, новым статс-секретарем министерства энергетики России станет Дмитрий Исламов, занимающий пост замглавы комитета по энергетике Госдумы.

В январе 2025 года в Белгородской области уволили министра труда и соцзащиты населения Елену Батанову. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, она переходит на другое место работы. Где чиновница в дальнейшем будет работать, Гладков не уточнил.

Ранее депутат Госдумы уволился, чтобы стать региональным министром.

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