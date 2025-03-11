Депутат Госдумы стал замминистра энергетики

Депутат Государственной Думы от Кемеровской области, первый зампредседателя комитета по энергетике Дмитрий Исламов назначен статс-секретарем — заместителем министра энергетики РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

С 2007 года он работал в администрации Кемеровской области, с 2008 по 2016 годы занимал пост замгубернатора по экономике и региональному развитию. В 2016 году Исламов стал депутатом Госдумы.

Статс-секретарь — заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко покинула свой пост в марте. Причиной освобождения Бондаренко от должности был назван «переход на другую работу». 46-летняя чиновница работала в министерстве с 2003 года, пост замглавы Минэнерго она заняла в 2018 году.

До этого глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил, что значительное число западных нефтегазовых компаний выражают заинтересованность в возвращении на российский рынок, однако их останавливают риски санкционного давления.

Ранее депутат Госдумы уволился, чтобы стать региональным министром.