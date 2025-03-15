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Госсекретарь США анонсировал следующие шаги по взаимодействию с РФ по Украине

Рубио: Трамп определит следующие шаги по взаимодействию с Россией по Украине
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Администрация США в ближайшие дни обсудит дальнейшее взаимодействие с Российской Федерацией по урегулированию украинского конфликта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп определит следующие шаги. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) в провинции Квебек в Канаде, сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона считает, что контакты, которые 13 марта прошли между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником лидера Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом, были очень позитивными и продуктивными.

«Он [Уиткофф] возвращается [в США]. Когда он вернется, надеюсь, мы соберемся в эти выходные. Мы более тщательно проведем оценку позиции России. Затем президент [США] оценит, какими будут следующие шаги», — добавил Рубио.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате с Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали об «осторожном оптимизме» в вопросе урегулирования на Украине.

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