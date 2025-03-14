Трамп рассказал, когда настанет ясность по прекращению огня на Украине

Трамп: в понедельник станет больше известно о прекращении огня на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу сообщил, что в ближайший понедельник станет более ясной перспектива прекращения огня в зоне украинского конфликта. Его заявление прозвучало в эфире телеканала FOX26.

«Как вы знаете, у нас достигнута договоренность о перемирии с украинской стороной, и мы работаем над аналогичным соглашением с Россией… Уже в понедельник появятся новые данные, и это, безусловно, позитивный сигнал», — заявил американский лидер.

В пятницу Трамп заявил о высоких шансах разрешения конфликта на Украине после встречи Владимира Путина и спецпосланника Вашингтона Уиткоффа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин передал представителю США «дополнительные сигналы». Контакты США и России продолжаются на фоне обсуждения потенциального 30-дневного перемирия на Украине. Ранее Владимир Путин заявил, что это предложение нуждается в прояснениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко поддержала краткосрочное прекращение огня на Украине.