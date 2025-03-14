Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, когда настанет ясность по прекращению огня на Украине

Трамп: в понедельник станет больше известно о прекращении огня на Украине
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу сообщил, что в ближайший понедельник станет более ясной перспектива прекращения огня в зоне украинского конфликта. Его заявление прозвучало в эфире телеканала FOX26.

«Как вы знаете, у нас достигнута договоренность о перемирии с украинской стороной, и мы работаем над аналогичным соглашением с Россией… Уже в понедельник появятся новые данные, и это, безусловно, позитивный сигнал», — заявил американский лидер.

В пятницу Трамп заявил о высоких шансах разрешения конфликта на Украине после встречи Владимира Путина и спецпосланника Вашингтона Уиткоффа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин передал представителю США «дополнительные сигналы». Контакты США и России продолжаются на фоне обсуждения потенциального 30-дневного перемирия на Украине. Ранее Владимир Путин заявил, что это предложение нуждается в прояснениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко поддержала краткосрочное прекращение огня на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами