Матвиенко поддержала краткосрочное прекращение огня на Украине

Предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине Россией поддерживается, но нужно все обсудить и решить, кто будет официально следить за режимом перемирия. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1», видеозапись размещена в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

«Мы, конечно, поддерживаем их, но давайте отработаем, давайте поймем, что это будет значить для нас и не повторится ли это через 30 дней снова и с новой силой. Если будут продолжаться мобилизация, поставка оружия, а какое перемирие? Это не перемирие», — сказала она.

До этого посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что технически реализовать вопрос прекращения огня на Украине практически невозможно, это потребует «полного разведения сил».

13 марта президент Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине, но это решение должно привести к долгосрочному миру. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.

Ранее Трамп заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным 13 марта.