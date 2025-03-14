Лукашенко предположил, куда «сбежит» Зеленский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» отверг вероятность того, что Владимир Зеленский обратится за политическим убежищем в Белоруссию. По словам белорусского лидера, у украинского президента отсутствует недвижимость в республике, а его активы сосредоточены за рубежом.

«Он у меня не попросит [убежища]. В Белоруссии у него нет ни особняков, ни дач. Его резиденции — на Лазурном берегу, в Англии, где, как говорят, у него есть замки. Именно туда он и направится — там все уже подготовлено», — пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии также выразил уверенность, что Владимир Зеленский не сможет победить на президентских выборах, если они будут проведены. Кроме того, Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но поступил «как гнида».

Накануне Лукашенко рассказал, что три года назад предупреждал Зеленского о последствиях возможной смены администрации в Соединенных Штатах. Также он добавил, что Киеву давно нужно было сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.

Ранее Лукашенко рассказал об «окнах» на белорусско-украинской границе.