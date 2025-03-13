Лукашенко рассказал, что говорил Зеленскому про смену власти в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что три года назад предупреждал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о последствиях возможной смены администрации в Соединенных Штатах. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лукашенко, в 2022 году он переговорил с Зеленским и попросил его не «искать виновных», а попытаться остановить конфликт.

«А потом ему сказал: запомни, это классика истории. Завтра в Америке поменяется руководство и где будешь ты? Слушайте, как в воду смотрел», — сказал белорусский президент.

Он добавил, что Киеву давно нужно было сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.

До этого Лукашенко заявил, что Украина вернется к Белоруссии и России, после того как страны Запада вывезут все ископаемые, редкоземельные металлы и чернозем с территории республики. По его словам, о Зеленского «вытерли ноги в Белом доме и везде фактически» и в этой ситуации ему нужно «пораскинуть мозгами».

Ранее в офисе Зеленского не стали отвечать на вопрос о территориальных уступках.