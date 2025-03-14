Лукашенко рассказал об «окнах» на белорусско-украинской границе

Лукашенко: через «окна» на границе Белорусии и Украины идет сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе Белоруссии и Украины есть «окна» через которые ведется сотрудничество. Его слова приводит БелТА.

«Граница живет и процветает. И все больше и больше украинцы с россиянами работают через нас, через Беларусь. Мы этому способствуем», — сказал он.

При этом он отметил, что граница «заминирована и забаррикадированна».

«На этой забаррикадированной границе есть окна, через которые мы сотрудничаем с украинцами», — сказал он.

В частности, президент отметил, что через эти пограничные переходы ведутся обмены военнопленными между российской и украинской сторонами.

Также Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой рассказал о тайных телефонных звонках президенту России Владимиру Путину с Украины. По его словам, была договоренность, что эти разговоры будут непубличными, поэтому он не может раскрывать подробностей.

Ранее в Белоруссии объяснили причину «переговорного марафона» Путина и Лукашенко.