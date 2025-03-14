Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намеренном торможении мирных переговоров. В своем Telegram-канале он заявил, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий, а ответственность за принуждение Москвы к диалогу лежит на международных союзниках Киева.

«Ответственность наших партнеров — обеспечить готовность России остановить войну. Путин самостоятельно этого не сделает», — написал Зеленский.

Глава Украины выразил уверенность, что «силы США достаточно, чтобы оказать необходимое давление на Москву. Требуется лишь решительность».

В пятницу госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в канадском Квебеке заявил, что Вашингтон не считает Россию ответственной за затягивание переговоров по урегулированию украинского конфликта. Напротив, по его словам, стороны демонстрируют движение вперед.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС решили призвать РФ «проявить волю», чтобы завершить конфликт на Украине.