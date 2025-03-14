США отказались говорить, что Россия затягивает переговоры по Украине

Вашингтон не считает Россию ответственной за затягивание переговоров по урегулированию украинского конфликта. Напротив, по его словам, стороны демонстрируют движение вперед, заявил Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в канадском Квебеке, передает ТАСС.
«У меня нет оснований утверждать, что Россия намеренно тормозит процесс. Сегодня мы видим больше прогресса, чем неделю назад», — подчеркнул Рубио.
Также Рубио отметил, что США с осторожным оптимизмом оценивают взаимодействие с РФ по Украине.
13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее сообщалось, что Лукашенко обсудит с Путиным реакцию на предложение о перемирии на Украине.