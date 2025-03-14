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США отказались говорить, что Россия затягивает переговоры по Украине

Рубио: США не будут утверждать, что Россия пытается затягивать переговоры
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Julia Demaree Nikhinson/Reuters

Вашингтон не считает Россию ответственной за затягивание переговоров по урегулированию украинского конфликта. Напротив, по его словам, стороны демонстрируют движение вперед, заявил Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 в канадском Квебеке, передает ТАСС.

«У меня нет оснований утверждать, что Россия намеренно тормозит процесс. Сегодня мы видим больше прогресса, чем неделю назад», — подчеркнул Рубио.

Также Рубио отметил, что США с осторожным оптимизмом оценивают взаимодействие с РФ по Украине.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Лукашенко обсудит с Путиным реакцию на предложение о перемирии на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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