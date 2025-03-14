Лукашенко обсудит с Путиным реакцию на предложение о перемирии на Украине

Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным реакцию на предложение о перемирии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 14 марта обсудят варианты реакции на предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лукашенко.

«Вчера [Путин] выслушал американца. Согласился или нет, он мне сейчас расскажет. Поужинаем и как обычно до ночи проговорим, в том числе [обсудим] и этот вопрос», — заявил белорусский президент.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО исключил участие альянса в обеспечении прекращения огня на Украине.