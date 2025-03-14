Посол Мирошник назвал условия для перемирия на Украине

Технически реализовать вопрос прекращения огня на Украине практически невозможно, это потребует «полного разведения сил». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

«У России есть восьмилетний опыт переговоров по вопросам безопасности в Донбассе, где линия боевого соприкосновения была в пять раз меньше. За это время было более двадцати договоренностей о режиме прекращения огня, которые срывались украинской стороной. Поэтому, когда речь идет о режиме прекращения огня, то это потребует полного разведения сил», — пояснил Мирошник.

По его мнению, предложения США по урегулированию украинского конфликта охватывают исключительно «верхнюю часть айсберга». Мирошник подчеркнул, что недостаточно простого желания урегулировать конфликт и стремления к миру, необходимо выработать системный механизм, чтобы устранить главные причины конфликта.

«На данный момент есть диалог между США и Россией. Украина не демонстрирует стремление к диалогу, это только дипломатические игры. На фоне обстрелов или массированных налетов беспилотников они пытаются признаться американцам в том, как они хотят мира. Это слишком контрастные подходы к попыткам урегулирования. На словах они есть, а на практическом поле нет. Так что в первую очередь важно достичь договоренностей на уровне Москвы и Вашингтона», — сказал Мирошник.

13 марта президент Владимир Путин на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине, но это решение должно привести к долгосрочному миру. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпосланником США на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.

Ранее Трамп заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным 13 марта.