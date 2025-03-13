В США начали понимать, что о членстве Украины в НАТО не может быть и речи

Ушаков: США понимают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи

США и Россия считают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования конфликта и будущего Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала «Россия 1».

«Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования, в контексте будущего Украины», — заявил собеседник журналистки.

Также в интервью Скабеевой Ушаков рассказал, что изложил советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу позицию России о необходимости долгосрочного урегулирования на Украине.

Кроме того, помощник президента высказался, что 30-дневное перемирие, на которое согласилась Украина после переговоров с США в Джидде, может быть лишь временной передышкой для украинской армии.

Накануне агентство Reuters сообщало, что Москва предоставила Вашингтону «список требований» по потенциальному соглашению о прекращении огня на Украине после предложения США о 30-дневном перемирии. Конкретные требования пока не раскрыты.

Ранее России отдали полное преимущество над Украиной на поле боя.