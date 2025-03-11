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В НАТО допустили альтернативные гарантии безопасности Украины

Рютте: есть иные способы обеспечить гарантии безопасности Украины
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение, что существуют и другие способы обеспечить гарантии безопасности Украины после прекращения огня, помимо размещения европейских войск на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции в ходе визита в Приштину Рютте высказался в пользу решения Франции и Великобритании принять инициативу о гарантиях безопасности Украины после заключения перемирия.

«Один из возможных путей — это отправка европейских наземных сил на Украину, но и есть и другие способы это сделать. Однако, как сказал президент [США Дональд] Трамп, мир еще не достигнут», — сказал генсек НАТО.

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