Совет ЕС продлил персональные санкции против России

Совет ЕС объявил о продлении персональных санкций против России до 15 сентября

Совет Евросоюза (ЕС) официально объявил о продлении персональных санкций против России до 15 сентября 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Совета ЕС, было решено не продлевать санкции в отношении четырех физических лиц и исключить троих скончавшихся фигурантов из списка.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз продлил индивидуальные санкции против около 2,4 тысячи физических и юридических лиц России из-за конфликта на Украине.

Агентство РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse также сообщило, что Евросоюз исключил из антироссийского санкционного списка министра спорта Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман.

Ранее Венгрия исключила из списка санкций ЕС два российских футбольных клуба.