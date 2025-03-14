Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Фон дер Ляйен: Евросоюз продлил санкции против 2400 лиц и организаций из России

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против около 2,4 тыс. физических и юридических лиц России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х.

«ЕС усиливает давление на Россию. Мы расширяем наши санкции почти на 2400 лиц и организаций из-за продолжающейся агрессии России против Украины, включая: запреты на поездки, замораживание активов, запрет на финансирование/ресурсы», — написала глава ЕК.

Решимость объединения относительно поддержки Украины является непоколебимой, добавила она.

14 марта РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse сообщило, что Евросоюз исключил из антироссийского санкционного списка министра спорта Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман.

Ранее Венгрия исключила из списка санкций ЕС два российских футбольных клуба.