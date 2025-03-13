Выйти из списка: Венгрия требует отменить санкции ЕС против Михаила Фридмана

Венгрия пригрозила заблокировать продление ограничительных мер ЕС против примерно 2 тыс. россиян, если предпринимателя Михаила Фридмана не исключат из санкционного списка. Действие ограничений по этому списку завершается 15 марта. Люксембург также поддерживает позицию Венгрии в вопросе снятия ограничений с Фридмана. Санкции против него и Петра Авена Евросоюз ввел в феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине.

Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций Евросоюза, введенных в отношении около 2 тыс. россиян, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Ограничения по этому санкционному списку истекают 15 марта. В Брюсселе 13 марта их продление обсудят послы стран ЕС.

Источники Financial Times утверждают, что позицию Венгрии по Фридману поддерживает Люксембург. При этом страны Прибалтики традиционно выступают против любого ослабления санкций Евросоюза в отношении России.

Первоначально Будапешт требовал исключить из санкционного списка восемь россиян, включая бизнес-партнёра Фридмана — Петра Авена. Однако впоследствии Венгрия отказалась от этих требований, настаивая только на отмене санкций против одного Михаила Фридмана, пояснили источники FT.

Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против России, и несколько раз угрожала их блокировать. В 2024 году Будапешт единственный из членов ЕС проголосовал против 13-го пакета санкций, включающего 200 лиц и организаций из РФ и Китая, якобы сотрудничающих с военной промышленностью России.

11 марта европейский новостной портал Euractiv сообщил, что Орбан планирует сорвать продление санкций в отношении РФ.

Санкционная история

Евросоюз ввёл санкции против бизнесмена Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена в феврале 2022 года, вскоре после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за ограничительных мер ЕС и Великобритании бизнесменам пришлось продать свои доли в инвестиционной группе LetterOne и выйти из ее совета директоров.

В апреле 2024 года Фридману и Авену удалось частично оспорить санкции на основании того, что ЕС не предоставил достаточно доказательств их причастности к событиям на Украине. Однако ограничения против партнеров остаются в силе на основании их статуса бизнесменов, вовлечённых в экономический сектор РФ.

В настоящий момент Фридман и Авен оспаривают и это обоснование. Если оно его отменят, страны Евросоюза смогут либо снять с них санкции, либо подать апелляцию на это решение, либо сохранить ограничения в силе под другим обоснованием. Ранее Латвия уже подавала апелляцию против первого решения, принятого в пользу бизнесменов.

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Пресс-секретарь ЕС по международным отношениям Анита Хиппер ранее заявила, что ограничительные меры против бизнесменов по-прежнему действуют.

В начале февраля 2025 года Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке и компании «Альфастрахование». Писавшая об этом газета Financial Times указывала, что бизнесмены рассчитывают на то, что продажа долей поможет им добиться снятия ограничительных мер, наложенных на них Евросоюзом после начала спецоперации на Украине.

По данным газеты, сделка была завершена ещё в 2024 году. Фридман и Авен владели совокупными долями в размере 45% в Альфа-банке и 42% в «Альфастраховании», которые продали своему партнёру по бизнесу Андрею Косогову.

В 2023 году стало известно, что бизнесмены привлекли в качестве лоббиста для снятия санкций против них оппозиционера Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Этот факт был предан огласке после того, как экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал подписанное Волковым письмо с просьбой отменить ограничения в отношении руководителей «Альфа-Групп». Оно было адресовано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

В октябре 2023 года Михаил Фридман приехал в Москву. Первоначально, из-за санкционного давления, бизнесмен покинул Великобританию, чтобы переехать в Израиль. Однако позже он изменил решение и вернулся в РФ после начала боевых действий между израильской армией и палестинским движением ХАМАС.

После появления Фридмана в России сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить сообщения о финансировании бизнесменом Вооружённых сил Украины. Рогозин уточнил, что направил соответствующие запросы не только в СК, но и в Генпрокуратуру, а также в ФСБ. На сегодня официальных данных о том, были ли предприняты какие-либо действия по этим запросам, нет.