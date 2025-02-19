Венгрия исключила из списка санкций ЕС два российских футбольных клуба

Венгрия исключила из списка санкций 16-го пакета ЕС два клуба РПЛ и ОКР

Два футбольных клуба, выступающих в чемпионате России, могли оказаться под новыми санкциями Евросоюза, однако Венгрия наложила вето на это решение. Об этом РИА Новости сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, также Венгрия настояла на том, чтобы ЕС не включал в санкционный список Олимпийский комитет России (ОКР) и Патриарха Кирилла.

«Краснодар» завершает 2024 год в статусе лидера РПЛ. В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. «Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Чемпионат России возобновится 28 февраля 2025 года матчами 19-го тура. «Динамо» сыграет 2 марта, «Зенит» свой матч проведет на день раньше.

Ранее лидер «Локомотива» рассказал, как отказался от денег «Зенита».