Российского министра спорта исключили из санкционного списка Евросоюза

ЕС исключил из санкционного списка министра спорта Дегтярева и двух бизнесменов

Евросоюз исключил из антироссийского санкционного списка министра спорта Дегтярева, бизнесменов Владимира Рашевского, Вячеслава Кантора и сестру бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает РИА Новости.

Их активы в странах – членах ЕС разморозят. Кроме того, будет снят запрет на выдачу им виз.

Ранее Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что послы ЕС согласились обновить санкции против России касательно более чем 2,4 тысячи лиц и организаций и убрать из санкционного списка трех лиц. Кого конкретно, не сообщалось.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман.

Изначально Будапешт требовал исключить из санкционного списка восемь россиян, включая бизнес-партнера Фридмана — Петра Авена.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает новый пакет санкций против России.