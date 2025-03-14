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Генсек НАТО поразмышлял над отношениями США, ЕС и России в будущем

Генсек НАТО Рютте не исключил нормализацию отношений ЕС, США и РФ в перспективе
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Global Look Press

Нормализация отношений между ЕС, США и Россией возможна в долгосрочной перспективе, но только после прекращения боевых действий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg.

Выступая в ходе визита в США, он подчеркнул, что альянс продолжит оказывать давление на Москву, чтобы «склонить ее к мирному урегулированию».

«Сейчас мы не на этапе диалога. Наша задача — сохранять санкционное и политическое давление, чтобы Россия согласилась на условия мира. Россия останется соседом, и в будущем, если война завершится, Запад сможет постепенно восстанавливать отношения. Но сегодня мы к этому не готовы», — сказал он.

13 марта Марк Рютте и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посмеялись над бывшим американским лидером Джо Байденом.

До этого Рютте поддержал усилия Трампа по урегулированию на Украине. По словам генсека НАТО, «благодаря ему есть прорыв в том, что касается начала переговоров как с россиянами, так и с украинцами».

Ранее генсек НАТО прокомментировал вопрос о возможном присоединении Гренландии к США.

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