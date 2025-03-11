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Генсек НАТО поддержал усилия Трампа в переговорах по Украине

Генсек НАТО Рютте поддержал усилия Трампа в переговорах по Украине
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотел констатировать, что благодаря ему есть прорыв в том, что касается начала переговоров как с россиянами, так и с украинцами», — сказал Рютте.

По его словам, «это очень важно».

Также Рютте высказал мнение, что существуют и другие способы обеспечить гарантии безопасности Украины после прекращения огня, помимо размещения европейских войск на территории страны. До этого он сообщал, что «осторожно оптимистичен» относительно дальнейших переговоров США и Украины.

Кроме того, Марк Рютте призывал президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта.

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