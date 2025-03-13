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Генсек НАТО прокомментировал вопрос о возможном присоединении Гренландии к США

Рютте: НАТО не стоит участвовать в теме возможного присоединения Гренландии к США
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Global Look Press

НАТО не стоит касаться темы возможного вхождения Гренландии в состав Соединенных Штатов, заявил на брифинге генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Его цитирует РИА Новости.

«Я не хочу втягивать в это НАТО», — сказал Рютте, отвечая на вопрос о ситуации с Гренландией.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что присоединение Гренландии к американской территории случится, поскольку это необходимо для международной безопасности.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в администрации Белого дома, написала, что Трамп рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран.

Издание отметило, что администрация Белого дома не исключает военные сценарии для приобретения Гренландии.

Ранее Трамп допустил наступление шатдауна в США.

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