Минобороны РФ назвало число сбитых над Россией за ночь беспилотников

В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были зафиксированы над Брянской областью, пять – над Белгородской областью, четыре – над Московским регионом, два – над Саратовской областью, один – над Калужской областью и один – над акваторией Черного моря.

Утром 14 марта об отражении атаки украинских беспилотников на Москву сообщил мэр города Сергей Собянин.

По данным агентства ТАСС, обломки БПЛА упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве.

В ночь на 14 марта украинские беспилотники также атаковали нефтебазу в городе Туапсе Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Он добавил, что в тушении пожара принимают участие 121 человек, задействовано 39 единиц техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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