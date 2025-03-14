Песков признал, что в Кремле поддерживают осторожный оптимизм США насчет Украины

Песков: есть основания для осторожного оптимизма в вопросе украинского конфликта

В Кремле поддерживают осторожный оптимизм США насчет урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, есть основания для осторожного оптимизма. Вы слышали заявление Путина, он сказал, что поддерживает позицию Трампа в плане урегулирования, но обозначил вопросы, на которые нужно совместно найти ответы. Еще многое предстоит сделать, но президент солидарен с позицией Трампа», — отметил Песков.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Позже Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

Ранее в Китае заявили о готовности оказывать поддержку в урегулировании конфликта на Украине.