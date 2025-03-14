В Китае готовы оказывать поддержку в урегулировании конфликта на Украине

Китай выступает за прочное мирное соглашение по конфликту на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что путем диалога и переговоров стороны смогут достичь справедливого и прочного мирного соглашения, которое будет обязательным и приемлемым для каждой из них», — сказала дипломат.

Китай рассчитывает, что все стороны конфликта смогут достичь справедливого, долгосрочного мирного соглашения, добавила Мао Нин.

Накануне президент РФ Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия согласна с предложением США о 30-дневном перемирии на Украине. Однако это решение, по словам российского лидера, должно привести к долгосрочному миру.

Также Путин озвучил несколько вопросов, которые возникают в случае введения режима прекращения огня. В частности, остается непонятным, что делать с участком Курской области, оккупированным украинскими военными.

До этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что власти Китая надеются на устойчивое и долгосрочное мирное решение по Украине.

Ранее стало известно, что США обсуждают с Украиной территории, которые будут сохранены и отданы.