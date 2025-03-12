В Китае оценили переговоры Украины и США в Джидде

МИД КНР: Пекин надеется на устойчивое и мирное решение кризиса на Украине

Власти Китая надеются, что все стороны конфликта на Украине смогут найти устойчивое и долгосрочное мирное решение. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Китай с первого дня (украинского. — прим. ред.) кризиса выступал за диалог и переговоры, а также добивался политического урегулирования», — заявила она.

Помимо этого, Нин анонсировала встречу Китая, РФ и Ирана по вопросу ядерной проблемы 14 марта. Она отметила, что помимо иранской проблемы в ходе переговоров будут подняты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес государств.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя итоги американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, заявила, что Россия формирует свою позицию не за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон за рубежом, а самостоятельно.

Она также сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью на английском языке трем блогерам из США по ситуации на Украине.

Ранее Лавров рассказал о недопустимом компромиссе по Украине.