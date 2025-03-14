В ЕС рассказали о контактах с США, касающихся переговоров по Украине

Каллас: США оповещают ЕС о ходе переговоров по урегулированию на Украине

Американские власти оповещают Европейский союз (ЕС) о ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом во время интервью для Bloomberg сообщила верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, государственный секретарь США Марко Рубио рассказал представителям европейских стран об итогах встреч в Саудовской Аравии.

«[Специальный посланник американского лидера Стив] Уиткофф отправился в Москву, они информируют нас», — отметила дипломат.

Также она добавила, что США пообещали ЕС не соглашаться на условия российского руководства, которые не будут одобрены региональным содружеством.

13 марта Уиткофф прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российскими властями. В Белом доме сообщали, что главная цель этой поездки — убедить РФ подписать соглашение с Украиной о введении 30-дневного режима прекращения огня.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны готово согласиться на предложение о перемирии на Украине при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН оценили слова российского лидера о возможном прекращении огня на Украине.