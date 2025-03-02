В Совфеде назвали «симулякром» план Макрона и Стармера по Украине

Намерение Франции и Великобритании подготовить собственный план по урегулированию конфликта связаны с их желанием сорвать реальное соглашение, которого могут достичь Россия и США. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что план президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера станет набором бессмысленных и неосуществимых требований к России в духе заявлений, которые уже не раз делали Париж, Лондон, а также Брюссель.

«Амбиции Стармера и Макрона толкают их на собственную громкую инициативу, но это будет не более, чем симулякр подлинного соглашения», — добавил Пушков.

О том, что Британия и Франция собираются представить США собственный план по урегулированию украинского кризиса, сообщал Стармер в интервью «Би-би-си». Он при этом не исключил, что к работе подключатся еще одна или две страны.

Тем временем в Лондоне собираются участники на европейский саммит по Украине. В британскую столицу уже прибыли генсек НАТО Марк Рютте, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, глава МИД Турции Хакан Фидан и другие. По словам источника в британском кабмине, участники саммита хотят вернуть план по прекращению огня на Украине «в нужное русло».

Ранее журналист обратил внимание на важную деталь в визите Зеленского в Лондон.