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Трамп назвал первопричину российско-украинского конфликта

Трамп: первопричиной конфликта стало заявление Байдена, что Украину примут в НАТО
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает причиной кризиса на Украине заявление его предшественника Джо Байдена о том, что республику примут в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что не видит никакой возможности того, чтобы страна, которая находится в положении России, позволила бы Украине вступить в Североатлантический альянс.

Трамп считает, что Байдену не стоило делать заявлений о членстве республики в НАТО.

До этого Трамп поддержал позицию министра обороны США Пита Хегсета относительно маловероятности и нецелесообразности вступления Украины в НАТО.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года — это иллюзия, которая затягивает конфликт. При этом США предлагают включить в мирный договор гарантии для Киева, которые не дадут развязать новые боевые действия. По словам Хегсета, на Украине можно разместить миротворческую миссию, однако военные не должны иметь никакого отношения к НАТО и особенно к пятому пункту устава альянса.

Ранее Хегсет назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире.

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Переговоры о мире на Украине
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