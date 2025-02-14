Трамп назвал первопричину российско-украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает причиной кризиса на Украине заявление его предшественника Джо Байдена о том, что республику примут в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что не видит никакой возможности того, чтобы страна, которая находится в положении России, позволила бы Украине вступить в Североатлантический альянс.

Трамп считает, что Байдену не стоило делать заявлений о членстве республики в НАТО.

До этого Трамп поддержал позицию министра обороны США Пита Хегсета относительно маловероятности и нецелесообразности вступления Украины в НАТО.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года — это иллюзия, которая затягивает конфликт. При этом США предлагают включить в мирный договор гарантии для Киева, которые не дадут развязать новые боевые действия. По словам Хегсета, на Украине можно разместить миротворческую миссию, однако военные не должны иметь никакого отношения к НАТО и особенно к пятому пункту устава альянса.

Ранее Хегсет назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире.