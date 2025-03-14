Вэнс раскрыл позицию Трампа по размещению ядерного оружия в Восточной Европе

Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше — на востоке Европы. Речь идет о будущем человеческой цивилизации», — сказал политик.

6 марта Трамп сообщил, что администрация Белого дома хотела бы вести переговоры с Россией и КНР о денуклеаризации. По его мнению, было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия, а у России и США его пока больше всего. Трамп отметил, что хотел бы «противоположного» тому, что предлагает президент Франции Эммануэль Макрон.

5 марта французский лидер выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о «российской угрозе» миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров.

Ранее в США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе.