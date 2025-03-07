Трамп высказался о словах Макрона о ядерном оружии

Трамп заявил, что нужно вести переговоры о денуклеаризации

В настоящее время нужно вести переговоры о денуклеаризации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о ядерном оружии, передает РИА Новости.

«Было бы здорово, если бы нам не приходилось говорить об этом», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что хотел бы «противоположного» тому, что предлагает Макрон.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, президент Франции заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Макрона о «российской угрозе» являются набором лживых тезисов. Дипломат усомнилась в том, что в словах президента Франции были «слова правды».

Ранее МИД России назвал заявление Макрона «ядерным шантажом».