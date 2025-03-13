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СМИ: США не продлили лицензию для расчетов за нефть из России

Fox News: Европа больше не может покупать нефть из России без санкций США
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Shutterstock

Соединенные Штаты Америки не продлили лицензию, позволявшую иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки. Об этом заявил корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс в социальной сети Х (бывший Twitter) со ссылкой на информированный источник.

«Страны Европы и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без санкций со стороны США», — отметил он и уточнил, что генеральная лицензия на покупку российской нефти «истекла вчера».

Лоуренс добавил, что такое решение является «тактикой переговоров».

Незадолго до этого глава минфина США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа без колебаний введет самые жесткие санкции против России, если это будет необходимо для успеха на переговорах по украинскому урегулированию.

8 марта агентство Reuters сообщило, что Белый дом поручил минфину изучить варианты снятия санкций против энергетического сектора России на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом уточнялось, что Вашингтон также обсуждает возможность ужесточения санкционного давления, увязывая его с ходом конфликта.

Ранее разведчик из США оценил угрозы Трампа ввести новые санкции против РФ.

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