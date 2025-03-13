Ушаков заявил, что РФ и США обсуждают дальнейшее сотрудничество

Россия и США обсуждают возможный новый стратегический курс двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Мы же не только Украину обсуждаем. Мы еще обсуждаем будущее, российско-американские отношения. И пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение, возможно, нового стратегического курса между США и Россией», — сказал он.

Однако прежде чем перейти к сотрудничеству, американцы хотят завершить военный конфликт на Украине.

Ушаков также заявлял, что Россия хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих законных интересов. Короткое перемирие с продолжение конфликта в дальнейшем не устраивает Россию.

13 марта самолет спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился во Внуково. Борт Gulfstream G650 вылетел из Катара и около 11:40 мск пересек границу между Латвией и Российской Федерацией.

Ранее Ушаков рассказал о договоренностях разговора Путина и Трампа.