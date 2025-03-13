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Ушаков раскрыл, когда состоится встреча Уиткоффа с Путиным

Ушаков: Уиткоффа позовут в Кремль, когда Путин даст сигнал
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом пройдет сегодня по готовности. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Когда президент даст сигнал о том, что он будет начинать переговоры с Уиткоффом, тогда Уиткоффа позовут в Кремль, и он будет встречаться с президентом», — сказал Ушаков.

При этом он не стал прогнозировать, когда именно завершится встреча. По словам помощника главы государства, это трудно предсказать.

13 марта самолет Стива Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково.

До этого в Белом доме заявили, что главная цель поездки Уиткоффа в РФ — убедить Москву подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин выразил готовность подписать соглашение о приостановке боевых действий на 30 дней. Однако, по словам российского лидера, это должно привести к долгосрочному миру.

Кроме того, Путин обратил внимание, что в случае введения режима прекращения огня непонятно, что делать с участком в Курской области, подконтрольным украинским военным. Также президент заявил, что в случае 30-дневного перемирия остаются нераскрытыми вопросы контроля и верификации территорий.

Ранее в Кремле заявили, что Уиткофф не будет посредником в переговорах США и России.

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Переговоры о мире на Украине
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