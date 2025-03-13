Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил ситуацию в Курской области

Путин: ситуация в Курской области полностью под контролем РФ
close
Александр Казаков/РИА Новости

Ситуация в Курской области полностью под контролем Вооруженных сил России, а вторгшаяся в регион группировка противника находится в полной изоляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

«Там (в Курской области. — «Газета.Ru») ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ. — «Газета.Ru»), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», — отметил глава государства.

12 марта российские военные подняли флаг РФ в центре Суджи возле здания администрации. Бои в Курской области идут непрерывно, бойцы ВС РФ продолжают закрепляться в регионе и гонят Вооруженные силы Украины в сторону Сумской области.

Депутат Верховной рады София Федина обвинила своих коллег в поражениях ВСУ под Курском и на границе с Сумской областью. Она заявила, что большинство депутатов Рады проявили «кричащую безответственность», отказавшись обсуждать ситуацию с вызовом главнокомандующего.

Федина призвала коллег отвлечься от посторонних дел и увидеть, насколько критической стала ситуация: как много жертв среди украинских бойцов, а также пропавших без вести и пленных военных.

Ранее был раскрыт дальнейший план ВСУ после поражений в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами