Ситуация в Курской области полностью под контролем Вооруженных сил России, а вторгшаяся в регион группировка противника находится в полной изоляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

«Там (в Курской области. — «Газета.Ru») ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ. — «Газета.Ru»), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции», — отметил глава государства.

12 марта российские военные подняли флаг РФ в центре Суджи возле здания администрации. Бои в Курской области идут непрерывно, бойцы ВС РФ продолжают закрепляться в регионе и гонят Вооруженные силы Украины в сторону Сумской области.

Депутат Верховной рады София Федина обвинила своих коллег в поражениях ВСУ под Курском и на границе с Сумской областью. Она заявила, что большинство депутатов Рады проявили «кричащую безответственность», отказавшись обсуждать ситуацию с вызовом главнокомандующего.

Федина призвала коллег отвлечься от посторонних дел и увидеть, насколько критической стала ситуация: как много жертв среди украинских бойцов, а также пропавших без вести и пленных военных.

Ранее был раскрыт дальнейший план ВСУ после поражений в Курской области.