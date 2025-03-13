Путин рассказал, от чего зависят будущие шаги в переговорах по Украине

Путин: следующие шаги в переговорах по Украине зависят от ситуации на земле

Дальнейшие шаги по урегулированию конфликта будут определяться развитием ситуации на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит RT.

«Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих шагах в деле прекращения конфликта и выхода на приемлемые для всех договоренности», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин подчеркнул, что готов к обсуждению прекращения боевых действий на Украине с американской стороной. Он допустил возможность телефонного разговора с президентом Трампом по этому поводу.

По словам главы РФ, Москва согласна с предложением Вашингтона о 30-дневном перемирии, но только при условии, что это станет первым шагом на пути к долгосрочному урегулированию конфликта.

Ранее Лукашенко сравнил положение России и Украины в преддверии обсуждения перемирия.