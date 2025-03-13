Путин заявил о прикрытии западных рубежей Союзного государства

Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что на территории Белоруссии развернута совместная региональная группировка войск. Также Путин подчеркнул, что в республике имеются современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

«Все эти меры гарантируют безопасность западных границ наших союзных структур», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Они обсудили отношения между двумя странами, а также вопросы, связанные с международной повесткой, в том числе с украинским конфликтом. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил того, что Путин на пресс-конференции может высказаться на тему предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина откажется от перемирия.