Пресс-конференция Путина и Лукашенко. Онлайн

⚡️ Есть два способа для ВСУ в Курской области: сдаться в плен или погибнуть, подчеркнул Владимир Путин.
❗️ Путин убежден, что Украина должна настоятельно просить американцев о прекращении огня исходя из ситуации на земле.
Ситуация в Курской области полностью под контролем ВС России, группировки ВСУ находятся в полной изоляции, подчеркнул Путин.
⚡️ Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса, заявил Путин.
Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он уделяет много внимания вопросу урегулирования конфликта на Украине.
⚡️ Хочу, чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя три года, с учетом ситуации на земле, заявил Александр Лукашенко.
Россия не даст специальных преференций западным компаниям, если они захотят вернуться на ее рынок, отметил Путин.
Россия продолжит курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США, заявил Путин.
«Наши так называемые партнеры сделали нам хорошую прививку — прививку самостоятельности, суверенитета», — объяснил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что журналисты могут задавать вопросы главам государств.
Белорусы сочтут за честь принять участие в юбилейном Параде Победы в Москве, отметил Лукашенко.
Санкции никуда не делись, давление на Белоруссию и Россию не ослабевает, подчеркнул Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что высоко ценит поддержку России, которая помогла переориентировать логистику товарных потоков.
⚡️Надо верить фактам, а заявления и обещания — это заявления и обещания, заявил Лукашенко о ходе урегулирования украинского конфликта.
Переговоры с Путиным были насыщенными и продуктивными, они продолжатся завтра, заявил Александр Лукашенко.
Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в России граждане Белоруссии смогут участвовать в местных выборах как избиратели и как кандидаты, заявил Владимир Путин.
⚡️ Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу, заявил Владимир Путин.
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии. По словам президента, двусторонняя торговля идет в нацвалютах более чем на 90%, она защищена от влияния третьих стран.
Белоруссия и Россия — надежные союзники, стратегические партнеры и настоящие друзья, подчеркнул Путин.
Путин заявил, что обсудил с Лукашенко ряд международных и региональных вопросов.
«Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство», — отметил российский лидер.
❗️ Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщил, что Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным попросил «Росатом» построить еще одну АЭС в Белоруссии.
Начинается церемония подписания документов, сообщили в Кремле. Далее главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
В Кремль на встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное количество журналистов, сообщил специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Кроме российских и белорусских журналистов, а также корреспондентов мировых агентств, таких как AFP и Reuters, в Большой Кремлевский дворец приехали и репортеры китайских и индийских СМИ.
«Все ждут комментариев Владимира Путина о возможности прекращения огня по линии соприкосновения и мирных переговоров», — рассказал Колесников.
Песков не исключил, что Владимир Путин на пресс-конференции может высказаться о предложенном США перемирии на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что все будет зависеть от вопросов журналистов.
Добрый день, дорогие читатели! В Москве сегодня прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как ранее заявляли в Кремле, они обудили дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, взаимодействие в рамках Союзного государства, а также международную повестку, в том числе украинский конфликт.
После переговоров Путин и Лукашенко дадут совместную пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.