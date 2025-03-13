Пресс-конференция Путина и Лукашенко. Онлайн

18:01

В Кремль на встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное количество журналистов, сообщил специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Кроме российских и белорусских журналистов, а также корреспондентов мировых агентств, таких как AFP и Reuters, в Большой Кремлевский дворец приехали и репортеры китайских и индийских СМИ.

«Все ждут комментариев Владимира Путина о возможности прекращения огня по линии соприкосновения и мирных переговоров», — рассказал Колесников.