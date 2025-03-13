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Пресс-конференция Путина и Лукашенко. Онлайн

Пресс-конференция после встречи Путина и Лукашенко — онлайн-трансляция
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, 13 марта 2025 года

Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Они обсудили отношения между двумя странами, а также вопросы, связанные с международной повесткой, в том числе с украинским конфликтом. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил того, что Путин на пресс-конференции может высказаться на тему предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
18:48

18:48

❗️ ВС России наступают почти на всех участках боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин.

18:47

Россия за перемирие, но есть нюансы, отметил президент.

18:46

⚡️ Есть два способа для ВСУ в Курской области: сдаться в плен или погибнуть, подчеркнул Владимир Путин.

18:45

❗️ Путин убежден, что Украина должна настоятельно просить американцев о прекращении огня исходя из ситуации на земле.

18:44

Ситуация в Курской области полностью под контролем ВС России, группировки ВСУ находятся в полной изоляции, подчеркнул Путин.

18:43

⚡️ Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса, заявил Путин.

18:42

Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что он уделяет много внимания вопросу урегулирования конфликта на Украине.

18:41

⚡️ Хочу, чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя три года, с учетом ситуации на земле, заявил Александр Лукашенко.

18:40

Россия не даст специальных преференций западным компаниям, если они захотят вернуться на ее рынок, отметил Путин.

18:38

Россия продолжит курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США, заявил Путин.

«Наши так называемые партнеры сделали нам хорошую прививку — прививку самостоятельности, суверенитета», — объяснил он.

18:36

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что журналисты могут задавать вопросы главам государств.

18:35

Белорусы сочтут за честь принять участие в юбилейном Параде Победы в Москве, отметил Лукашенко.

18:34

Белоруссия готова помогать России в реализации новых национальных проектов, заявил Лукашенко.

18:33

Санкции никуда не делись, давление на Белоруссию и Россию не ослабевает, подчеркнул Александр Лукашенко.

18:32

Лукашенко заявил, что высоко ценит поддержку России, которая помогла переориентировать логистику товарных потоков.

18:31

⚡️Надо верить фактам, а заявления и обещания — это заявления и обещания, заявил Лукашенко о ходе урегулирования украинского конфликта.

18:30

18:29

Путину сегодня и завтра предстоит плотно работать по украинскому вопросу, заявил Лукашенко.

18:28

Переговоры с Путиным были насыщенными и продуктивными, они продолжатся завтра, заявил Александр Лукашенко.

18:27

Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты, заявил Путин.

18:26

Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в России граждане Белоруссии смогут участвовать в местных выборах как избиратели и как кандидаты, заявил Владимир Путин.

18:25

⚡️ Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства вступил в силу, заявил Владимир Путин.

18:24

Путин выразил надежду на участие артистов из Белоруссии в конкурсе «Интервидение» в Москве.

18:23

18:22

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии. По словам президента, двусторонняя торговля идет в нацвалютах более чем на 90%, она защищена от влияния третьих стран.

18:21

Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, отметил Путин.

18:20

Белоруссия и Россия — надежные союзники, стратегические партнеры и настоящие друзья, подчеркнул Путин.

18:19

Путин заявил, что обсудил с Лукашенко ряд международных и региональных вопросов.

«Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство», — отметил российский лидер.

18:16

❗️ Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

18:14

⚡️ Пресс-конференция президентов России и Белоруссии по итогам встречи началась в Москве.

18:10

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщил, что Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным попросил «Росатом» построить еще одну АЭС в Белоруссии.

18:02

Начинается церемония подписания документов, сообщили в Кремле. Далее главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

18:01

В Кремль на встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко аккредитовалось беспрецедентное количество журналистов, сообщил специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Кроме российских и белорусских журналистов, а также корреспондентов мировых агентств, таких как AFP и Reuters, в Большой Кремлевский дворец приехали и репортеры китайских и индийских СМИ.

«Все ждут комментариев Владимира Путина о возможности прекращения огня по линии соприкосновения и мирных переговоров», — рассказал Колесников.

18:00

Песков не исключил, что Владимир Путин на пресс-конференции может высказаться о предложенном США перемирии на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что все будет зависеть от вопросов журналистов.

17:59

Добрый день, дорогие читатели! В Москве сегодня прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как ранее заявляли в Кремле, они обудили дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, взаимодействие в рамках Союзного государства, а также международную повестку, в том числе украинский конфликт.
После переговоров Путин и Лукашенко дадут совместную пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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