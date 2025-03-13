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СМИ узнали о просьбе Лукашенко к Путину

«Ъ»: Лукашенко попросил Путина, чтобы Росатом построил в Белоруссии еще одну АЭС
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле попросил, чтобы «Росатом» построил в республике еще одну АЭС. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

До этого Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко тет-а-тет длились чуть больше часа, а затем начался расширенный формат.

На переговорах в расширенном составе к беседе с белорусской стороны присоединились вице-премьер республики Виктор Каранкевич, глава МИД Максим Рыженков, министры финансов, промышленности и энергетики.

Лидеры обсудили отношения между двумя странами, а также вопросы, связанные с международной повесткой, в том числе с украинским конфликтом. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил того, что Путин на пресс-конференции может высказаться на тему предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Лавров пожаловался на журналистов, утомивших его перед переговорами Путина и Лукашенко.

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